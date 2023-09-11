Москва, 11 сентября, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Группа «Арнест», выкупившая заводы по производству алюминиевой банки у американской компании Ball в России, намерена повысить цены в связи с ростом затрат на проект нового завода. Об этом сообщила газета «Коммерсант», ссылаясь на письмо производителя.

(сс) homw Алюминий

Отмечается, что в распоряжении издания оказалась копия письма от 5 сентября, согласно которому компания «Арнест Упаковочные Решения» уведомила клиентов о повышении цен на продукцию с 5 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года.

Уточняется, что переход заводов на автономную работу потребовал локализации IT-инфраструктуры, данный процесс является сложным и дорогостоящим, в результате повышения ЦБ ключевой ставки увеличилась стоимость заёмных средств, используемых для строительства завода в Ульяновске.

По информации газеты, негативно на проекте также сказался рост курса доллара и цен на оборудование.

Как передавало ИА Регнум, директор департамента международной кооперации и лицензирования внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов заявил, что в России за год удалось полностью импортозаместить производство алюминиевых банок. Он отметил, что ещё в начале 2022 года около 70% от всего объёма алюминиевых банок в России были американского производства. Сейчас все алюминиевые банки на полках в магазинах России отечественного производства, уточнил он.

Президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам 22 августа заявил, что инфляционные риски в России растут, и на первом плане задача сдержать рост цен. Как указал президент, объективные данные показывают, что инфляционные риски всё-таки растут. И задача сдержать рост цен выходит на первый план.

В связи с этим Путин попросил коллег из правительства и Центрального банка держать ситуацию на постоянном контроле и соответствующим образом выстраивать экономическую политику.