Португалия, 11 сентября, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Авария на винном заводе произошла в португальском городе Анадия, на улицы хлынули потоки вина. Об этом сообщило 10 сентября местное издание JN.

Кадр из видео

Два резервуара с красным вином прорвало на предприятии Destilaria Levira, причины аварии устанавливаются. В Сети появились кадры с затопленными улицами.

«Пожарные-добровольцы Анадии были предупреждены о разливе. По прибытии на место они смогли откачать жидкость и доставить её на очистные сооружения», — указано в публикации.

Компания взяла на себя всю ответственность за ЧП и пообещала возместить любые убытки. Предприятие уже выделило средства на уборку улиц.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3832352" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

По словам властей, самая большая забота — не допустить попадания вина в реку Сертима и избежать экологической катастрофы. Пока экологических проблем удаётся избежать. В городском совете также обеспокоены экономическими потерями компании и ущербом, нанесённым этой ситуацией.