Потоки вина затопили улицы в португальской Анадии
Португалия, 11 сентября, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Авария на винном заводе произошла в португальском городе Анадия, на улицы хлынули потоки вина. Об этом сообщило 10 сентября местное издание JN.
Два резервуара с красным вином прорвало на предприятии Destilaria Levira, причины аварии устанавливаются. В Сети появились кадры с затопленными улицами.
«Пожарные-добровольцы Анадии были предупреждены о разливе. По прибытии на место они смогли откачать жидкость и доставить её на очистные сооружения», — указано в публикации.
Компания взяла на себя всю ответственность за ЧП и пообещала возместить любые убытки. Предприятие уже выделило средства на уборку улиц.
По словам властей, самая большая забота — не допустить попадания вина в реку Сертима и избежать экологической катастрофы. Пока экологических проблем удаётся избежать. В городском совете также обеспокоены экономическими потерями компании и ущербом, нанесённым этой ситуацией.