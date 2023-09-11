Москва, 11 сентября, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Только 25% из 20 популярных торговых марок томатной пасты, которую исследовало Роскачество, соответствуют требованиям законодательства, говорится в исследовании организации, опубликованном 11 сентября на её сайте.

joshuemd Томатная паста

Как говорится в релизе, Роскачество исследовало 20 популярных торговых марок томатной пасты по 455 показателям, чтобы проверить её качество и безопасность.

«Ни одна из исследованных марок томатной пасты не может претендовать на получение российского Знака качества. Продукция 5 торговых марок соответствует требованиям законодательства, но не дотягивается до опережающего стандарта Роскачества. Остальные товары не соответствуют ни обязательным, ни опережающим требованиям», — сказано в исследовании.

В пятёрку товарных марок томатной пасты без нарушения обязательных требований законодательства вошли: GREEN RAY «Ящик Астраханских помидоров», «Маркет Перекрёсток», «Помидорка», «Ашан», «Кубаночка».

В ходе исследования выяснилось, что информация о массовой доле растворимых сухих веществ не соответствует маркировке торговых марок «ВкусВилл», «Иранская», «Заречный продукт», «Лента» и Baisad. Во всех случаях растворимых сухих веществ было заявлено 25% и более, но по факту значение оказалось ниже. Это значит, что продукция этих марок не томатная паста, а томатное пюре.

Как передавало ИА Регнум, ранее Роскачество выявило в фарше нескольких российских марок сальмонеллу и другие бактерии, в том числе группы кишечной палочки.

Так, нарушения выявили в фарше торговых марок «ВкусВилл», «Азбука вкуса», «Рококо», «Перекрёсток», «Чернышихинское мясо», «Ярославский бройлер», SPAR, «Троекурово», «Каждый день» и «Своя». При этом на российский «Знак качества» могут претендовать только две торговые марки — «Петелинка» и «Мясницкий ряд».

В марте Роскачество обнаружило кишечную палочку в 40% исследованных роллов «Филадельфия». Так, в 100% случаев во всех роллах «Филадельфия», которые вошли в закупку, и из ресторанов, и из торговых сетей, и из специализированных магазинов формата take away, выявили превышение по количеству микроорганизмов (КМАФАнМ).