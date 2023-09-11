Анкара, 11 сентября, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Западным странам необходимо выполнить данные России обещания по зерновой сделке, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам по возвращении из Индии.

Иван Шилов ИА Регнум

«На данном этапе западным странам необходимо принять меры и выполнить свои обещания», — цитирует его телеканал TRT.

Он также добавил, что поднял на саммите вопрос о предложении президента России Владимира Путина отправить 1 млн тонн зерна.

«Мы попросим господина Путина увеличить этот объём», — добавил Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что считает требования России по зерновой сделке ясными и очевидными.

Как сообщало ИА Регнум, зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН действовала с 22 июля 2022 года. Москва неоднократно заявляла, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как ни одно из данных России при заключении договорённости обещаний так и не выполнили, а Киев использовал морские коридоры для подготовки терактов. Кремль 17 июля объявил о приостановке участия России в зерновой сделке.