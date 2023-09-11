Требования Москвы по зерновой сделке ясны и очевидны, заявил Эрдоган
Эрдоган: Западу необходимо выполнить данные России обещания по зерновой сделке
Анкара, 11 сентября, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Западным странам необходимо выполнить данные России обещания по зерновой сделке, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам по возвращении из Индии.
«На данном этапе западным странам необходимо принять меры и выполнить свои обещания», — цитирует его телеканал TRT.
Он также добавил, что поднял на саммите вопрос о предложении президента России Владимира Путина отправить 1 млн тонн зерна.
«Мы попросим господина Путина увеличить этот объём», — добавил Эрдоган.
Президент Турции подчеркнул, что считает требования России по зерновой сделке ясными и очевидными.
Как сообщало ИА Регнум, зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН действовала с 22 июля 2022 года. Москва неоднократно заявляла, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как ни одно из данных России при заключении договорённости обещаний так и не выполнили, а Киев использовал морские коридоры для подготовки терактов. Кремль 17 июля объявил о приостановке участия России в зерновой сделке.