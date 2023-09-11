Москва, 11 сентября, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Запланированные на 2024 год крупномасштабные учения стран-членов НАТО «Стойкий защитник», по-видимому, предполагают отработку совместной операции стран альянса по подавлению и преодолению системы ПВО России, заявил 11 сентября военный эксперт Алексей Леонков.

TOMS KALNINS/ЕРА/ТАСС Военные учения НАТО

Как сообщалось ранее, крупнейшие с 1980-х годов военные учения НАТО предполагается провести весной 2024 года на территории Германии, Польши и стран Прибалтики. Участие в них должны принять около 41 тысячи военнослужащих и более 50 кораблей. Предполагается отработать более 500 задач на ведение воздушного боя.

«По результатам воздушных боев в небе Украины Запад окончательно не получил алгоритма решения вопроса по преодолению и подавлению эшелонированной системы противовоздушной обороны. Одиночные пролеты беспилотников не идут в зачёт, потому что не наносят существенного ущерба военным объектам, а только позволяют выявить отдельные бреши в нашей обороне», — сказал Леонков РИА Новости.

С учётом сведений, полученных на Украине, НАТО в ходе учений попробует смоделировать эшелонированную систему ПВО России, предположил эксперт. Леонков добавил, что ранее Россия строила эшелонированную ПВО в сторону Запада, и на этом направлении проблем у НАТО с преодолением ПВО России «будет намного больше».

Проходящие в сентябре 223 года в Балтийском море военно-морские учения НАТО направлены на отработку действий при гипотетическом нападении России, заявил ранее главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак. «Сдерживание должно включать способность атаковать», отметил вице-адмирал. В манёврах в Балтийском море примут участие около 15 самолётов, 30 кораблей и подводных лодок НАТО и более трёх тысяч военнослужащих стран-членов альянса.

8 сентября в порт Риги для участия в манёврах прибыл десантный корабль Военно-морских сил США LPD 19 Meda Verde с отрядом морской пехоты. Капитан корабля назвал его прибытие в Латвию возможностью «большего укрепления» отношений с союзниками.