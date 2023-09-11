Екатеринбург, 11 сентября, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Оклады госслужащих в Свердловской области с 1 октября увеличатся в 1,109 раза. Приказ об этом подписал губернатор Евгений Куйвашев, документ опубликован 11 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Куйвашев

Куйвашев поручил индексировать с 1 октября 2023 года в 1,109 раза размеры окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области.

В областном департаменте информационной политики пояснили, что зарплаты бюджетникам индексируют каждый год по причине инфляции. Деньги на эти цели закладываются при планировании бюджета на следующий год.

Помимо госслужащих, с 1 октября индексируется зарплата работников государственных и муниципальных казённых, автономных и бюджетных учреждений, в числе которых сотрудники медицинских и образовательных учреждений, специалисты в области ветеринарии. До конца года предусмотрено повышение зарплат врачей, учителей, соцработников и иных категорий работников бюджетной сферы, перечень которых установлен указом главы государства, добавили в департаменте.

Как сообщало ИА Регнум, в августе в ходе совета по национальным проектам президент России Владимир Путин заявил, что зарплаты бюджетников должны расти сопоставимо со средними зарплатами в регионах. Он отметил, что в стране продолжается индексация минимального размера оплаты труда и анонсировал опережающее повышение МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5%.