Сухой Лог, Свердловская область, 11 сентября, 2023, 15:37 — ИА Регнум. В Свердловской области временно исполняющий обязанности начальника уголовного розыска по городу Сухой Лог попал в аварию, отказался от медицинского освидетельствования и сбежал от сотрудников полиции. Через 5 минут после побега майора полиции нашли в луже крови с огнестрельным ранением.

Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 сентября. Около часа ночи в полицию города Сухой Лог позвонил 37-летний майор полиции Андрей Тимакин, временно исполняющий обязанности начальника местного уголовного розыска. Мужчина рассказал, что в его служебную «Ладу» на одной из улиц врезался автомобиль. Тимакин попросил ДПС приехать на место и зафиксировать происшествие. Сотрудники ГИБДД через несколько минут уже были на месте.

«По внешним признакам; по запаху и по поведению, у Тимакина было алкогольное опьянение. Сотрудники предложили офицеру пройти тест на месте, но мужчина отказался. После этого правоохранители забрали у майора права и запретили садиться за руль служебного автомобиля. После оформления ДТП сотрудники ГИБДД еще раз предложили Тимакину пройти проверку на алкоголь, на этот раз уже в ближайшей больнице. Врио начальника уголовного розыска согласился», — сообщил собеседник.

В 2:40 майора полиции Андрея Тимакина на патрульной машине ДПС привезли в Сухоложскую районную больницу. Но провести тест так и не смогли. Как только автомобиль остановился, майор выскочил из машины и бросился бежать. Через пять минут после побега в местную полицию стали поступать сообщение о стрельбе недалеко от Сухоложской больницы. Прибывшие на место правоохранители обнаружили Тимакина, лежащего в луже крови. Очевидцы рассказали полицейским, что неизвестный мужчина достал пистолет и выстрелил несколько раз в сторону офицера полиции, одна из пуль попала в голову.

Вскоре стрелявшего разыскали, им оказался 39-летний пенсионер ОМВД. Полиция задержала мужчину, на допросе последний не смог объяснить причину своего поступка. Он также утверждает, что оружие, из которого велась стрельба, было у него похищено.

Как уточнил источник, майора полиции Тимакина доставили с огнестрельным ранением в височную область головы в Сухоложскую больницу. Ему провели срочную операции, медики удалили фрагмент резиновой пули и зашили рану. После этого пациента перевели в реанимацию. Информацию об этом передали в полицию. К делу подключились оперативники. Они выяснили, что стрелявший офицер на пенсии держал при себе травматический пистолет марки «ТТ-лидер». Оружие было приобретено легально и зарегистрировано на бывшего полицейского. Но получить его для проведения экспертизы не удалось. Стрелявший пояснил оперативникам, что сразу после стрельбы он лишился оружия при крайне странных обстоятельства.

«Поступило сообщение от 39-летнего пенсионера ОМВД о том, что на него совершил наезд неизвестный водитель ВАЗ-2108, после чего похитил у него пистолет «ТТ — лидер» и скрылся с места происшествия. Запомнить номера автомобиля пострадавший не смог», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас в этой запутанной истории разбирается полиция. По данным фактам проводится проверка и опрашиваются свидетели.