Москва, 11 сентября, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Причиной смерти женщины после того, как съела арбуз, стала острая сердечная недостаточность, признаков отравления нет. Об этом 11 сентября сообщили в столичном управлении СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Признаков отравления какими-либо веществами не обнаружено и причиной смерти является острая сердечная недостаточность», — сообщили в ведомстве.

Ранее следователи начали проверку по факту смерти женщины после того, как она съела арбуз, купленный в одной из овощных палаток столицы.

По предварительным данным, женщина страдала рядом хронических заболеваний, другие члены ее семьи также ели этот арбуз, но жалоб на здоровье у них не было.

Как передавало ИА Регнум, 7 сентября следователи курчатовского следственного отдела СУ СК по Курской области возбудили уголовное дело по факту гибели 22-летней девушки, отравившейся шаурмой, купленной в киоске. Согласно заявлению следственного регионального управления ведомства, днём 6 сентября девушка в городе Льгов купила шаурму в местном киоске, а когда съела, почувствовала себя плохо, после чего вызвала скорую помощь.