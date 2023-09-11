Уфа, 11 сентября, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Девятиклассник покончил с собой и попросил родителей в предсмертной записке положить с ним в гроб мобильный телефон.

Иван Шилов ИА REGNUM

Трагедия разыгралась в столице Башкирии. Тело 15-летнего школьника обнаружили под окнами многоэтажки на юге Уфы. Приехавшие на место полицейские выяснили, что произошедшее — самоубийство. В комнате погибшего Тимура С. (имя изменено) обнаружили предсмертную записку.

В последнем послании родителям подросток попросил похоронить его рядом с бабушкой, а в гроб вместе с его телом положить его сотовый телефон.

«Семья полная, ни на каких учетах не состояла. Сейчас выясняются все версии, в том числе и та, на которую указал в записке сам подросток. Он написал, что не видит смысла дальше жить, поскольку боится не сдать основной государственный экзамен. Это само по себе странно. Учебный год в 9-м классе для него только начался, а ОГЭ предстояло сдавать в конце мая — начале июня», — рассказал источник ИА Регнум, знакомый с ситуацией.