Санкт-Петербург, 11 сентября, 2023, 15:17 — ИА Регнум. В одном из торговых центров Санкт-Петербурга на Пулковском шоссе пятилетнему мальчику оторвало палец дверью, которую случайно закрыла женщина, не заметив ребёнка, сообщила 11 сентября «Фонтанка».

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Как говорится в публикации, инцидент произошёл накануне вечером. Около 18.00 мск в полицию поступил звонок о том, что неизвестная женщина прищемила дверью руку мальчика, в результате чего ребёнку оторвало палец.

Приехавший по вызову наряд подтвердил информацию. Мальчика госпитализировали с неполной травматической ампутацией пальца.

Врачам Педиатрического университета удалось спасти палец пятилетнего мальчика. «Сегмент фаланги был фактически отчленён, висел на кожном лоскуте. Мы выполнили хирургическую обработку раны и восстановили нормальную анатомию пальца. Потребовалась установка металлофиксатора», — сообщил детский микрохирург Антон Волков.

По его словам, сейчас врачи делают всё возможное для приживления ампутированного фрагмента пальца.

Как передавало ИА Регнум, в конце июня девятилетнему мальчику оторвало часть пальца на металлической горке на детской площадке в чувашском селе Батырево. Это произошло из-за отсутствия на горке нескольких болтов крепления, отчего между днищем и бортом спуска образовалась щель, в которую и попал палец ребёнка.

Похожий случай произошёл на детской площадке в «Арт-сквере» на новой набережной реки Миасс в Челябинске. Там семилетний ребёнок лишился части пальца на аттракционе «Беговое колесо».