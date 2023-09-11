Пермь, 11 сентября, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Следователи приступили к проверке информации о предполагаемой травле подростка в хоккейной школе «Молот» в Перми. Об этом сообщает 11 сентября пресс-служба Следственного комитета РФ.

Михаил Климентьев/РИА Новости Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

Ранее в Сети появились видеокадры с потасовкой подростков в раздевалке спортивной школы. Один из мальчиков удерживал другого, тот кричал и сопротивлялся. По словам пользователей, потасовку устроили воспитанники пермского хоккейного клуба «Молот».

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного главка по Пермскому краю Денису Головкину доложить о проверочных мероприятиях и установленных обстоятельствах произошедшего.

Директор спортшколы сообщил, что в учреждении проведут собственное расследование. Мать подростка, к которому якобы применили насилие, заявила, что сейчас его не травят, конфликтов нет, сообщило издание Properm.ru.

Как сообщало ИА Регнум, ранее подростки избили ребёнка в социальном приюте «Асылташ» в Набережных Челнах. После прокурорской проверки следователи возбудили уголовное дело о халатности. В руководстве учреждения заявили, что дети таким образом играли. О ходе расследования будет доложено главе СКР Бастрыкину.