Москва, 11 сентября, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Советник посольства Королевства Швеция Радослав Живкович скончался в Москве в результате остановки сердца, ему было 45 лет. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

8 сентября Радослав Живкович находился на рабочем месте в посольстве Швеции на Мосфильмовской улице, когда ему стало плохо. Коллеги вызвали советнику посольства скорую помощь. Его доставили в городскую клиническую больницу № 13 на Велозаводской улице, после чего на скорой помощи перенаправили в ГКБ им. И. В. Давыдовского на Яузской улице. По дороге в больницу дипломат скончался в машине скорой помощи.

«В кабине скорой помощи наступила смерть 45-летнего уроженца Стокгольма. Причиной стала остановка сердца», — рассказал собеседник агентства.

Посольство Швеции поблагодарило медиков за то, что они старались спасти их сотрудника и принесло соболезнования родным и близким Радослава Живковича. По данному факту полиция начала проверку, чтобы установить все обстоятельства внезапной гибели гражданина Швеции.