Москва, 11 сентября, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Ослабление рубля выгодно США, которые не хотят, чтобы он стал инвестиционной валютой, считает Денис Перепелица, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом он заявил 11 сентября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что пик ослабления российской валюты пройден и факторы складываются в пользу её укрепления.

Перепелица заметил, что на российском валютном рынке сохраняются риски дисбаланса спроса и предложения, так как власти до сих пор не ввели обязательную продажу валютной выручки экспортёрами.

«А одним из факторов, ослабляющих рубль, является вывод капитала за рубеж. Это выгодно США, так как не позволяет рублю стать инвестиционной валютой и поддерживает доллар. Таким образом, для обеспечения устойчивости курса и достижения его справедливых значений необходимо ввести хотя бы частичную — а лучше полную — обязательную продажу валютной выручки, а также обеспечить усиленный контроль за выводом капитала», — считает Перепелица.

По его мнению, такой контроль невозможен без участия ведущих банков и Банка России.

«Согласованные действия правительства и Центрального банка могут обеспечить устойчивость российской валюты даже в условиях волатильного спроса на основные экспортные российские поставки», — убеждён экономист.

Фундаментально рубль не может считаться чересчур слабой валютой, так как Россия, несмотря на все прогнозы, сохранила свою экономику, промышленность и не допустила сильного падения ВВП. На это в беседе с корреспондентом ИА Регнум обратил внимание Вадим Ковригин, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Он заметил, что ценные бумаги после сильного эмоционального падения в феврале 2022 года восстановили значительную часть своей стоимости.

Что касается нынешней ситуации с курсом рубля, то она, по словам Ковригина, связана с несколькими причинами. Во-первых, это искусственный характер условий, в которых рубль обращался после ограничений, наложенных ЦБ и финансовым блоком правительства в марте–июне 2022 года. Во-вторых, свою роль сыграл уход иностранных компаний из России.

«Реальные котировки рубля в таких условиях далеки от номинальных — тех, которые мы наблюдали в 2022 году. Часть ограничений сейчас снята, появилась возможность выхода иностранных инвесторов из некоторых российских компаний. Восстановился импорт, правда, часто в формате параллельного», — констатировал Ковригин.

Экономист убеждён, что пик ослабления рубля в краткосрочной перспективе уже, скорее всего, пройден, и у российской валюты есть шансы далее укрепиться до 92-94 рублей за доллар.

«Но в последующие годы мы будем видеть постепенное и медленное ослабление рубля. Для экономики в такой медленной девальвации ничего плохого нет, даже наоборот», — подытожил он.

Впрочем, есть точка зрения, что слова Орешкина следует воспринимать как «вербальную интервенцию», цель которой — поддержать курс рубля. Так, в частности, полагает Мария Печалова, доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового университета при правительстве России.

По её словам, проблемы рубля по большей части определяются дисбалансом спроса и предложения на валютном рынке — репатриация экспортной валютной выручки затруднена, при этом потоки импорта, резко сократившиеся в 2022 году, в целом восстановились.

«Решить проблему дефицита можно было бы путём восстановления обязательной продажи части экспортной выручки. Однако будет ли принято монетарными властями такое решение — большой вопрос, поскольку не следует забывать, что высокий курс иностранной валюты благоприятен для бюджета России», — заметила Печалова.

Экономист считает, что следует ожидать скорее замедления падения курса рубля, чем разворота тренда.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Орешкина, к концу года импорт товаров и услуг в России «пойдёт немножко вниз». Также он рассказал о сильно увеличившемся экспорте, так как восстановились цены на нефть.

По мнению экономиста Андрея Мастерова, возвращение курса доллара к диапазону 70 — 80 руб. выглядит вполне вероятным, поскольку даже в обозримой перспективе факторы, ослабляющие рубль, могут перестать действовать. Вдобавок у России есть масса возможностей по наращиванию экспорта, кроме сырьевого, так как страна богата полезными ископаемыми, имеет перспективные научные разработки в разных отраслях.

До этого бывший глава Минфина РФ Михаил Задорнов предположил, что ослабление курса рубля произошло из-за «зависших в Индии рупий». Однако Минэнерго РФ не согласилось с такой версией и напомнило, что независимо от валюты платежа нефтяные компании возвращают большую часть валютной выручки, местом происхождения которой является Россия.