Киев, 11 сентября, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Депутату Верховной рады V созыва Сергею Полищуку предъявлено обвинение в госизмене за участие в ток-шоу на российском ТВ, сообщила 11 сентября пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ) в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Служба безопасности собрала доказательства государственной измены со стороны бывшего народного депутата Украины Сергея Полищука, который скрывается за границей», — говорится в сообщении.

Верховная Рада Украины Депутат Верховной рады V созыва Сергей Полищук

В частности, экс-депутату вменяются в вину выступления на российском ТВ в ток-шоу «60 минут». В СБУ сочли, что Полищук ещё до начала спецоперации России на Украине якобы поддерживал политику Кремля, публично отрицал существование украинской государственности, а также заявлял о наличии между украинцами идеологического противостояния.

По утверждению СБУ, экс-депутат якобы координировал деятельность с представителями ФСБ, от которых получал деньги за участие в российских телепроектах.

В сообщении СБУ отмечается, что Полищуку предъявлены обвинения в государственной измене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. Санкция статей предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, в августе стало известно, что киевский суд приговорил бывшего генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова к 12 годам тюрьмы с конфискацией имущества за государственную измену. Также суд признал его виновным в покушении на совершение теракта, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.