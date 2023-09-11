Пхеньян, 11 сентября, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Россию и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 11 сентября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын на бронепоезде

«Ким Чен Ын по приглашению президента РФ Владимира Владимировича Путина вскоре посетит Россию. Во время визита товарищ Ким Чен Ын встретится и проведёт переговоры с товарищем Путиным», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба Кремля подтвердила, что Ким Чен Ын по приглашению Путина в ближайшие дни посетит Россию с официальным визитом.

Bloomberg сообщил, что Путин и Ким Чен Ын могут встретиться 13 сентября. Отмечается, что лидер КНДР, вероятно, уже выехал на поезде в Россию.

Газета The New York Times 4 сентября сообщила, что Ким Чен Ын планирует посетить Россию в сентябре, чтобы встретиться с президентом России. Издание предположило, что это может быть связано с обсуждением поставок вооружений российский стороне.