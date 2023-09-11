Екатеринбург, 11 сентября, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Владелец квартиры на улице Циолковского в Екатеринбурге, в которой ранее взорвался газовый баллон, скончался в больнице. Об этом сообщила 11 сентября пресс-служба СУ СК по Свердловской области.

Баранов Владимир/Global Look Press

Следственный отдел Чкаловского района Екатеринбурга организовал проведение процессуальной проверки по факту происшествия. В одной из квартир 6 сентября произошла разгерметизация газового баллона. Взрывом вынесло окна и ограждения балкона, обломки упали вниз с верхнего этажа девятиэтажки.

«У мужчины было 80 процентов ожогов тела. В день происшествия он хотел заправить зажигалку газом», — отмечает издание E1.RU.

35-летний хозяин квартиры смог потушить на себе горящую одежду и выйти на балкон. Позднее его госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, он находился в реанимации на искусственной вентиляции лёгких. Медики боролись за его жизнь, но спасти не смогли — мужчина умер 8 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, ранее взрыв произошёл в жилом доме на юго-востоке Москвы, в результате пострадал один человек. Причиной взрыва стала попытка вскрыть находившийся в квартире сейф с оружием и боеприпасами. По предварительным данным, из-за попадания искры в сейфе сдетонировал порох.