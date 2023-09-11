Москва, 11 сентября, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Россия должна обезопасить себя и не может позволить националистически настроенному режиму крепнуть у своих границ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он подчеркнул, что позиция России очень хорошо понятна, она является прозрачной, аргументированной и последовательной, каких-либо новых элементов в ней не появилось и не может появиться.

«Мы должны обезопасить себя и свои грядущие поколения. Мы не можем позволить националистически настроенному режиму появиться у наших границ. И крепнуть у наших границ. Мы не можем себе позволить, чтобы НАТОвские ракеты и НАТОвская инфраструктура разворачивалась в нескольких километрах от наших границ. Это недопустимо для нас. Поэтому мы должны принимать меры», — приводят «Известия» слова Пескова.

Как передавало ИА Регнум, обозреватель словацкого издания Nové slovo Павол Подолаи написал, что после провала в Грузии НАТО не смогло оставить Украину в покое, руководство альянса не осознаёт всю тяжесть последствий, расширяя блок на восток. В НАТО оправдывают свои действия идеей, что альянс и Украина могут делать, что хотят, добавил эксперт. Подолаи признал превосходство российской армии над натовской, хотя альянс тратит на военные нужды раз в 20 больше денег, это такая американская бизнес-модель. Рано или поздно альянс должен быть распущен, заключил обозреватель издания.

Посол Пекина в Москве Чжан Ханьхуэй считает, что расширение НАТО на восток усилит напряженность в АТР и вполне может привести к новой холодной войне. Именно альянс стал основной причиной конфликта на Украине, заявил он. Альянс должен был исчезнуть с окончанием холодной войны, но он процветает, продолжает провоцировать войны и конфликты. Дипломат также считает, что куда бы НАТО «ни протянуло свои дьявольские лапы, там будут гибнуть люди и не будет мира».https://regnum.ru/news/3823782

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия желала бы избежать прямого столкновения своих вооружённых сил с военными НАТО, однако страна готова к такому сценарию, если кто-то решится его реализовать. Российский лидер напомнил, что по инициативе США в своё время появился специальный механизм для предотвращения этих конфликтов. По словам Путина, стороны используют указанный инструмент для контактов на случай любой кризисной ситуации.