Москва, 11 сентября, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Лидеры Германии и Франции Олаф Шольц и Эммануэль Макрон утратили возможность быть посредниками в урегулировании конфликта на Украине, поскольку потеряли суверенность, заявил 11 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/ТАСС Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«И господин Макрон, и господин Шольц хотели бы хотя бы визуально оставаться претендентами на роль каких-то посредников, но де-факто, конечно, они такую возможность, наверное, уже практически утратили. Ибо они утратили свою суверенность во всей этой истории», — сказал Песков в интервью «Известиям».

И в Париже, и в Берлине принимают не те решения, которые были бы справедливыми или работали бы на пользу Германии и Франции, подчеркнул он. Власти обеих стран «движутся в фарватере Вашингтона», отметил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Шольц ранее заявлял, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Вероятно, помощь будет требоваться в течение «долгих лет», отмечал канцлер.

10 сентября обозреватели немецкой газеты Zeit в своей публикации отметили, что принятая по итогам саммита «Большой двадцатки» декларация нарушила планы Шольца «отвесить пощёчину» России. Вопреки заявлениям западных политиков, никакого «осуждения России» в тексте декларации нет, констатировали авторы.

Макрон ранее также утвердил целый ряд решений о поставке в Киев военной техники. При этом президент Франции, как и канцлер Германии, категорически отверг вероятность «прямого участия» Парижа в конфликте на Украине, то есть отправки в Киев французских военных.

Россия готова к мирным переговорам по украинскому конфликту, отмечали ранее в Кремле и МИД РФ. Для этого требуется выполнение всех условий, поставленных перед началом спецоперации, и признание возвращения четырёх регионов в состав России. Киевские политики сами себе запретили мирные переговоры, отмечал президент России Владимир Путин.