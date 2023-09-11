Новосибирск, 11 сентября, 2023, 14:32 — ИА Регнум. В Новосибирске были задержаны подозреваемые в серии диверсий на железной дороге. Об этом 11 сентября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кадр из видео

Она проинформировала, что сотрудники уголовного розыска УТ МВД России по Сибирскому Федеральному округу совместно с коллегами из УФСБ России по Новосибирской области раскрыли серию диверсий, были задержаны трое жителей региона, двое из которых являются несовершеннолетними.

Отмечается, что личности фигурантов были установлены после поджога железнодорожного релейного шкафа в Советском районе Новосибирска. Специалисты обнаружили и изъяли с места происшествия улики, которые позволили выйти на след подозреваемых.

По словам одного из задержанных, задание поджечь релейную станцию он получил в ходе переписки в мессенджере.

В материалах дела указано, что свои действия фигурант и его сообщники снимали на камеру смартфона, видеоотчет о своих преступных деяниях они отправили анонимному куратору.

Уточняется, что за диверсию им обещали заплатить 10 тысяч рублей.

Официальный представитель МВД России добавила, что стражами порядка предварительно установлена причастность задержанных к подобным преступлениям (поджог контейнера телекоммуникационного оборудования в Советском районе Новосибирска и самолёта на территории Новосибирского авиационного завода имени В. П. Чкалова). Обвиняемые находятся под стражей.

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Как передавало ИА Регнум, в Крыму сотрудники ФСБ задержали украинского агента, готовившего диверсию на железной дороге. Задержанный — житель Севастополя, гражданин России 1978 г. р. По заданию украинской разведки он собирал данные о размещении в Крыму объектов и подразделений Минобороны. Кроме того, задержанный готовил теракт на объекте железнодорожного транспорта. У него сотрудники ФСБ изъяли самодельное взрывное устройство на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что за поджогами объектов Минобороны, МВД, РЖД в России стоят украинские спецслужбы, размещающие в интернете объявления о быстром заработке. Ведомство отметило увеличение количества объявлений о «быстром заработке» на различных интернет-площадках, в Telegram-каналах по поиску работы, онлайн-казино и сетевых магазинах по продаже наркотиков. Как отметили в ФСБ, основной упор сделан на вовлечении в противоправную деятельность молодежи, пожилых людей, радикалов, маргинальных слоёв населения, а также несовершеннолетних и лиц с психическими заболеваниями.