Москва, 11 сентября, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин как всегда будет активно работать на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщил 11 сентября журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Как всегда президент работает без остановки на дальневосточном форуме», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что российский лидер накануне пленарной сессии ВЭФ как всегда будет дорабатывать речь.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин 11-12 сентября будет работать во Владивостоке. После посещения «Звезды» Путин ознакомится с интерактивной презентацией результатов развития Дальнего Востока с подключением по видеоконференцсвязи резидентов ТОРов, готовых к запуску своих производств. Далее в режиме видеоконференции президент России проведёт совещание по программе развития дальневосточных городов, а также заслушает доклад о ходе строительства культурно-образовательных кластеров в России. В тот же день запланирована рабочая встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Кроме того, 12 сентября президент России выступит на пленарной сессии ВЭФ вместе с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту. На полях форума состоятся двусторонние встречи с главами иностранных делегаций.