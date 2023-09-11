Москва, 11 сентября, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Россию в ближайшие дни. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба Кремля.

KCNA/ЕРА/ТАСС Лидер КНДР Ким Чен Ын

«По приглашению президента РФ Владимира Путина председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Россию с официальным визитом», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, Bloomberg сообщил, что Путин и Ким Чен Ын могут встретиться 13 сентября. Отмечается, что лидер КНДР, вероятно, уже выехал на поезде в Россию.

Пресс-секретарь главы президента РФ Дмитрий Песков 9 сентября не стал комментировать возможность встречи Путина с лидером Северной Кореи. Он отметил, что у него нет информации на этот счёт.

Газета The New York Times 4 сентября сообщила, что Ким Чен Ын планирует посетить Россию в сентябре, чтобы встретиться с президентом России. Издание предположило, что это может быть связано с обсуждением поставок вооружений российский стороне.