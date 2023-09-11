Таллин, 11 сентября, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Государственный суд Эстонии не принял в производство кассационную жалобу одного из организаторов «Бессмертного полка» Алексея Есакова, который добивался отмены решения о своей депортации в Россию. Об этом 11 сентября сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

«Государственный суд Эстонии не принял в производство кассационную жалобу Есакова на его депортацию, что означает окончательный проигрыш в споре с властями республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в октябре 2022 года жалобу Есакова отклонил административный суд, а летом 2023 года такое решение оставил без изменений окружной суд.

В жалобе активист требовал отменить решение департамента полиции и пограничной охраны, по которому его вид на жительство был аннулирован. В решении также содержалось предписание незамедлительно покинуть Эстонию. Помимо этого, Есакову был наложен пятилетний запрет на въезд в Шенгенскую зону. В мае 2023 года активист был выслан в Россию.

По мнению Полиции безопасности Есаков на протяжении многих лет якобы публично разжигал межнациональную рознь и распространял кремлевскую пропаганду, якобы оправдывал российскую «агрессию» против Украины.

Алексей Есаков — гражданин РФ, является членом правления НКО «Российские соотечественники Европы». В настоящее время он проживает в России.

Как передавало ИА Регнум, начиная с прошлого года, власти Эстонии стали практиковать новый способ избавления от тех «неблагонадежных» жителей, которые не дают повода возбудить против себя уголовное дело и посадить в тюрьму. Таких людей попросту депортируют в Россию. Известны уже четыре случая такого рода, самым свежим из которых стала высылка пенсионерки Зои Палямар. «Грехи» всех депортированных перед Эстонской Республикой примерно одинаковы — они имели отношение к деятельности «Бессмертного полка».

Так, депортация Есакова совпала по времени с арестом его сподвижника Сергея Чаулина, также занимавшегося организацией «Бессмертного полка». Вышедшего на свободу Чаулина депортировали позже, в феврале 2023 года. Чаулин гражданства РФ не имел, проживая в стране со статусом «негражданина». То есть единственное государство, к которому он имел отношение, хоть и не обладая там всеми правами, — это именно Эстония. Но это не помешало выдворить Чаулина за границу. При этом в Полиции безопасности утверждают, что Чаулин якобы выехал из Эстонской Республики в Россию «добровольно» и «по собственному выбору». Сам активист эти утверждения опроверг.

В июне 2022-го эстонская Полиция безопасности сообщила, что выслала из страны общественного деятеля Рамиля Усманова. Так же, как и Есаков, он является гражданином России, а в Эстонии он проживал по постоянному виду на жительство, который аннулировали. Одно время Усманов возглавлял Южноэстонский союз ветеранов афганской войны и являлся одним из активистов Союза граждан РФ в Тарту.