Москва, 11 сентября, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Крупнейшие банки России Сбербанк и ВТБ теперь могут конвертировать индийские рупии, которые остаются на счетах отечественных экспортёров, в российские рубли. Об этом рассказал председатель правления ВТБ Андрей Костин.

По оценкам Костина, слова которого приводит Газета.Ru, объём «зависших» рупий уже невелик, при этом банки могут за год конвертировать сотни миллиардов рублей.

Конвертация осуществляется через посредников в Индии и ОАЭ с небольшой комиссией, объёмы перевода уже превышают 100 млрд рублей за год каждым из банков, уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, цены на российскую нефть сохраняют высокий уровень, однако часть доходов от экспорта сырья продолжает оставаться на счетах за пределами России из-за санкций. По словам ведущего аналитика компании «Открытие Инвестиции» Андрея Кочеткова, Индия покупает очень большие объёмы российской нефти, но при этом у России нет возможности закупать в стране те товары, которые хочется, поскольку их сейчас там нет.

Ранее французский журнал La Nouvelle Tribune написал, что разработанная Москвой сырьевая стратегия поставила крест на попытках Запада лишить Россию притока капитала. Согласно последнему отчёту Международного энергетического агентства, в июле российская нефть торговалась по цене 64,41 доллара за баррель. Эта цена «пробивает» потолок в 60 долларов, установленный G7 в 2022 году.

Экономист, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев заявил, что, несмотря на санкции ЕС, Россия добилась роста доходов от экспорта и укрепила свои позиции на рынке энергоресурсов. Такие выводы подтверждаются данными о росте продажи нефти в Китай и Индию, отменой скидок и продажей нефти по цене выше ограничительного потолка в 60 долларов, пояснил эксперт.