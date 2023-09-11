Вашингтон, 11 сентября, 2023, 13:33 — ИА Регнум. На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа. Об этом 10 сентября сообщила Геологическая служба США (USGS).

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

Отмечается, что гавайская вулканическая обсерватория около 3:15 дня по местному времени 10 сентября (2:15 утра 11 сентября по московскому времени) заметила на изображениях с веб-камеры активность на вершине Килауэа и получила полевые отчеты, указывающие на начало извержения.

Объявлен красный код авиационной опасности, который объявляют, если прогнозируется извержение со значительным выбросом пепла в атмосферу.

Последнее извержение вулкана Килауэа происходило 7 июня 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел, который распространился на 110 км. Жителей попросили использовать индивидуальные средства защиты.

Также 4 сентября на вулкане Эбеко в Сахалинской области зафиксировали пепловый выброс высотой более 2 км. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние до десяти км. В Единой дежурно-диспетчерской службе города Северо-Курильска отметили, что пеплопада не наблюдалось. Запаха сероводорода и угрозы жизнедеятельности населения нет.