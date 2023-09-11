Екатеринбург, 11 сентября, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Водитель взятого в аренду автомобиля BMW повредил сразу пять машин в Екатеринбурге. Об этом сообщил 11 сентября региональный портал «E1.ru».

ДТП произошло на улице Родонитовой. Управлявший иномаркой 26-летний житель Перми не справился с управлением и на большой скорости влетел в автомобили, стоявшие на парковке.

По словам очевидцев, мужчина не был пьян.

Как сообщало ИА Регнум, в июле в Екатеринбурге полицейские задержали водителя автомобиля Porsche Cayenne после погони со стрельбой. Сначала его попытались остановить за нарушение, но мужчина не отреагировал. После погони правоохранители смогли заблокировать иномарку в одном из дворов, где водитель принялся таранить припаркованные автомобили. В результате его всё же задержали.