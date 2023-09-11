Москва, 11 сентября, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Когда госсекретарь США Энтони Блинкен говорит, что Украина согласится на переговоры, если с такой инициативой выступит Россия, то в этот момент он блефует или валяет дурака. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал политолог Юрий Светов.

Ранее госсекретарь США заявил, что если президент России Владимир Путин проявит интерес к процессу мирных переговоров и выступит с таким предложением, то украинское правительство непременно поддержит эту инициативу. Блинкен добавил, что Вашингтон также поддержит мирные переговоры вслед за Киевом.

«Блинкен валяет дурака! Это попытка изобразить украинцев миротворцами, а Россию — наоборот, что мы якобы не хотим мирного решения. Но украинцы же сами твердят, что мир может быть достигнут, но только если будут соблюдены условия Киева по возвращению границ 1991 года, что уже невозможно», — отметил Светов.

Кроме того, политолог напомнил, что на Украине по указу президента на законодательном уровне запрещены переговоры с Москвой. Отрицают возможность обсуждения мирных соглашений за столом переговоров и в офисе украинского лидера. По мнению Светова, российская сторона, которая никогда не отказывалась от переговоров, уже не способна полноценно доверять заявлениям американской стороны, действия которой идут вразрез со словами.

«Мы уже выступали с мирными соглашениями в Стамбуле. Но чем это всё закончилось? Это всё блеф. Просто американцы надеются, что будет снова, как с Минскими соглашениями, когда будет пауза, чтобы переподготовить ВСУ», — заключил Светов.

Он отметил, что украинские войска в ходе контрнаступления несут серьёзные потери, на фоне чего Штаты хотят заморозить конфликт до весны, чтобы снабдить ВСУ новым оружием. Политолог напомнил, что ещё на прошлой неделе администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете военной помощи для Киева, которая включала и поставки снарядов с обеднённым ураном, что, по мнению Светова, наоборот, может служить поводом к эскалации конфликта. И поэтому заявление Энтони Блинкена об истинных намерениях о мирных переговорах не вызывает доверия.

Киевские власти неоднократно заявляли об отказе вести переговоры с Россией, а в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Путиным.

30 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что киевское правительство не намерено вести переговоры с Россией, цель Киева — добиться ухудшения положения России на фронте, чтобы изменилось и отношение Москвы к ситуации.

В августе 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что киевским властям нужно немедленно идти на переговоры с Москвой. В противном случае они могут лишиться и всех оставшихся регионов, и самой государственности, отметил белорусский лидер.

Президент России Владимир Путин ранее подчёркивал, что Москва открыта к переговорам с Киевом, но действующие власти Украины запретили их сами себе. Переговоры могут начаться при выполнении всех требований, поставленных перед началом СВО, а также при условии признания новых территориальных реалий — возвращения в 2022 году ещё четырёх, помимо Крыма, регионов в состав России, в противном случае СВО будет продолжаться до выполнения всех поставленных целей, отмечали ранее в Кремле и МИД РФ.