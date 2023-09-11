Владивосток, 11 сентября, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, будет ли он продолжать работу после выборов главы государства в 2024 году.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

«Я чиновник, и работу определяет мой руководитель», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 11 сентября Песков заявил, что президент России Владимир Путин ещё не заявлял, что будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах главы государства.

Он добавил, что если Путин выдвинет свою кандидатуру, то реальную конкуренцию ему составить никто не сможет.