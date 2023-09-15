Москва, 15 сентября, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Более 100 тысяч детей родились благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), бесплатной для россиян по национальному проекту «Демография». Эту дорогостоящую процедуру можно сделать по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), а максимальный срок ожидания ЭКО сейчас составляет два месяца.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Новорождённые

«В рамках нацпроекта «Демография» в 2022 году проведено почти 90 тыс. процедур ЭКО, что на 10,6% превысило объем данного вида медицинской помощи годом ранее. В настоящее время возрастает роль реконструктивно-пластических операций, сохраняющих репродуктивный потенциал пациенток, внедряются современные вспомогательные репродуктивные технологии, способствующие увеличению процента наступления беременности», — отмечал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Всего с начала реализации нацпроекта «Демография» уже провели более 273 тысяч процедур ЭКО по ОМС.

Экстракорпоральное оплодотворение можно получить, если у пары диагностировано бесплодие, не поддающееся лечению, или обнаружены заболевания, препятствующие наступлению беременности. Направление на бесплатную процедуру выдают в женской консультации, а медицинский центр, где будет проведен цикл ЭКО, пара может выбрать самостоятельно. До конца 2024 года запланировано проведение 450 тысяч циклов ЭКО по национальному проекту «Демография».

«Мы уверенно можем говорить о том, что ЭКО — стандартная процедура для преодоления бесплодия. Проводится пациентам, у которых не наступает беременность», — напомнила заведующая отделением репродукции Московской академической клиники ЭКО, акушер-гинеколог Елена Мартышкина. При этом Россия — одна из немногих стран, где процедура экстракорпорального оплодотворения входит в пакет обязательного медицинского страхования.

Gtrk-kaluga.ru Новорожденные в роддоме

Рождение ребенка — один из самых счастливых моментов в каждой семье. Это как никто понимают пары, уже воспользовавшиеся бесплатной процедурой ЭКО.

В Перинатальном центре Хабаровска, где ЭКО доступно будущим мамам со всего Дальнего Востока, только в 2023 году после этой процедуры родились более 160 детей. По словам заведующей отделением вспомогательных репродуктивных технологий Марины Фроловой, процедура очень востребована. «К сожалению, сейчас растет процент бесплодия среди супружеских пар. ЭКО применяется в тех случаях, когда другие методы лечения оказываются бессильными. В среднем в нашем центре проводятся 1,5 тысячи циклов вспомогательных репродуктивных технологий в год», — рассказала заведующая.

Будущая мама Анастасия Бакшеева отмечает, что благодаря поддержке лечащего врача у неё не возникло сомнений в процедуре. «Я знала, что у нас все получится, просто нужно немного подождать. У нас с мужем получилось со второго раза. Естественным путем мы не могли завести ребенка в течение пяти лет. Когда будем готовы, обратимся к врачам еще раз», — отмечает пациентка.

В Курском областном перинатальном центре благодаря бесплатной процедуре ЭКО родилась тройня. Путь к беременности мать тройняшек начала еще в 2019 году, рассказала главный врач перинатального центра Маргарита Антюхина.

«Мы решили, что обязательно достигнем результата — родим малыша. В августе 2022 года была проведена повторная программа ЭКО. Каково же было наше удивление, когда на УЗИ мы увидели трех малышей», — рассказала главврач. По словам мамы тройни, мальчики уже сейчас отличаются характерами. «Двое ведут себя спокойно, а третий с первых дней жизни хочет познакомиться с миром поближе», — поделилась многодетная мама.

В Ямало-Ненецком автономном округе с помощью возможностей нацпроекта «Демография» счастливыми родителями стали Светлана и Дмитрий Глуховцевы из Ноябрьска. После прохождения всех этапов ЭКО по полису ОМС у них родилась дочь Валерия, которой сейчас уже два года.

«Весь процесс проходил под чутким контролем врача, поэтому мы с мужем были уверены в результате. Когда делали ЭКО, я не почувствовала каких-то сложностей, процесс проходил спокойно, и мы достигли желаемого результата — родилась здоровая девочка с первой попытки», — рассказала молодая мама Светлана Глуховцева. Она говорит, после восстановления решила пойти на повторное ЭКО.

Мария и Кирилл Коротковы из Самарской области тоже стали родителями благодаря бесплатной процедуре ЭКО. Их дочери Ане уже год. «Мы наконец-то нашли свое счастье. Повезло оказаться в руках больших профессионалов. В медицинском центре нас всегда встречали с радушием и оказывали всю необходимую помощь», — поделилась Мария Короткова.

«Путь к нашей цели был непростым, но мы ни на минуту не сомневались в том, что все усилия того стоят. Планируем в будущем также обратиться к специалистам — мечтаем о сыне», — добавил молодой отец Кирилл Коротков.

Кристина Батракова с мужем Андреем также воспользовались процедурой ЭКО по ОМС. У супругов родилась дочка — маленькой Вере сейчас год и два месяца.

«Я не смогла забеременеть естественным путем. Благодаря программе ЭКО в нашей семье родилась дочка. Прекрасно, что есть такая возможность и можно при поддержке государства пройти лечение. Я очень благодарна врачам, в том числе своему доктору Марии Александровне Усовой, она настоящий профессионал своего дела. Ей одной из первых я послала фотографию дочери, когда она родилась», — рассказала Кристина Батракова.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Демография» помогает семьям на каждом этапе: от рождения и воспитания детей, помощи в трудоустройстве до поддержания активного долголетия для людей старшего возраста.