Москва, 11 сентября, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Торговые партнёры России стараются использовать ситуацию, в которой оказалась РФ, из-за чего объёмы её внешней торговли растут, а прибыль пока ниже, чем прежде. Об этом корреспонденту ИА Регнум 11 сентября заявила Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Ранее руководитель Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов рассказал, что внешняя торговля РФ по итогам января-августа по физическому объёму превысила уровень 2022 года, но по стоимостному пока остаётся меньше.

Новикова объяснила, что Россия, как и другие рынки, находится в процессе трансформации своих товарных потоков: если до 2014 года около 50% всего российского товарооборота приходилось на Евросоюз, то к 2022 году эта цифра снизилась на 10%, а потом стала совсем ничтожной.

«Однако наши торговые партнёры стараются использовать сложившуюся ситуацию и покупают российские ресурсы по более низким ценам, чем это было прежде, в связи с чем объёмы торговли возросли, а прибыль пока ниже. Что касается всего 2023 года, то, скорее всего, данная тенденция сохранится: нам придётся продать ещё больше ресурсов, чтобы выйти на соответствующую прибыль, или довольствоваться тем, что есть», — констатировала Новикова.

При этом она подчеркнула, что соперничество за мировые рынки с западным блоком не закончено, и дополнительное санкционное давление на российский рынок или рынок партнёров РФ со стороны Запада может негативно сказаться на показателях российской внешней торговли.

В свою очередь, Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова, напомнила, что во внешней торговле России в 2022 году наблюдались заметные спады, в особенности в марте–апреле, что стало следствием масштабного введения санкций.

Но уже с мая 2022 года шло восстановление показателей, которому способствовали введение механизма параллельного импорта, а также адаптация участников ВЭД к новым условиям, включая изменение маршрутов поставок и поставщиков.

«Из-за выпадения части физических объёмов ввозимой продукции сформировалась более низкая база, а в течение января-августа 2023 года подобного спада не было, что и предопределило более высокие значения по физическому объёму внешней торговли в текущем году. Кроме того, в этом году более чем в шесть раз вырос импорт автомобилей и комплектующих из Китая», — заметила Прикладова.

По её мнению, такая тенденция будет ослабевать в течение 2023 года.

Она подчеркнула, что внешней торговле РФ главным образом угрожают два риска: логистическая инфраструктура и расчёты.

«Можно вспомнить сложности с получением экспортной выручки в сделках с компаниями из Индии или ОАЭ. Это может сдерживать объёмы экспортных поставок в указанные страны. Или можно вспомнить заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова об угрозах взрыва газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток». Подобные события резко ограничат внешнеторговый потенциал РФ», — подытожила Прикладова.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам первого зампредседателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, две трети внешней торговли России уже перешли на расчёты в дружественных валютах. И судя по наблюдаемым тенденциям, эта доля продолжит расти. Ведяхин подчеркнул, что доля доллара и евро и в экспорте, и в импорте с начала 2023 года значительно снизилась: с 48-49% в январе до 26-30% в августе.

До этого президент России Владимир Путин констатировал, что доля рубля при оплате российского экспорта выросла за полтора года более чем в три раза — с 12 до 42%.

Также есть информация, что, несмотря на санкции Европейского союза, Россия добилась роста доходов от экспорта, и более того, укрепила свои позиции на рынке энергоресурсов.