Владивосток, 11 сентября, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Дальневосточном федеральном округе к середине июля 2023 года достигло 298 тысяч. За год численность таких предприятий в ДФО увеличилась на 2%, рассказал на сессии Восточного экономического форума генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Дарья Драй ИА REGNUM Восточный экономический форум

Среди всех регионов ДФО в двух, Забайкальском крае и Чукотском автономном округе, темпы прироста численности малого и среднего бизнеса за год оказались выше среднероссийского (5% и 4,8% соответственно). В пятерку лидеров по этому показателю также вошли Республика Саха (Якутия) — 4,1%, Амурская область — 3,7% и Приморский край — 3,1%.

Отличительной чертой Дальневосточного федерального округа является повышенная «продолжительность жизни» субъектов МСП. Если по стране средний возраст бизнеса составляет 7,6 года (без учета новых территорий), то в ДФО этот показатель равняется 8,1 года. При этом, например, в Камчатском крае МСП-компании имеют самую большую среднюю продолжительность жизни среди всех регионов России — 9,2 года.

В ряде регионов ДФО есть отрасли, занимающие в общем количестве малых и средних предприятий заметно большую долю по сравнению со средними показателями по стране. В частности, доля компаний в индустрии гостеприимства (гостиницы и общественное питание) в Республике Бурятии, Камчатском крае и Чукотском автономном округе в 1,5 раза больше, чем в целом по России. Кроме того, в добывающей отрасли во всех регионах ДФО доля МСП-компаний выше среднего уровня по стране.