Москва, 11 сентября, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Для граждан России, которые стали врагами страны, вряд ли найдётся место на родине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, призвав не преувеличивать количество таких людей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков дал прогноз о том, что граждане России, которые уехали за границу после начала спецоперации, будут постепенно возвращаться обратно.

«Кроме тех, кто стал врагами нашей страны», — приводит ТАСС его слова.

Представитель Кремля отметил, что не нужно преувеличивать количество врагов России.

«Но для тех, кто стал врагами, наверное, вряд ли найдется место у нас на родине», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, Министерство юстиции России 1 сентября внесло в реестр иностранных агентов главного редактора «Новой газеты» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Дмитрия Муратова, экономиста Константина Сонина, бывшего участника Comedy Club Руслана Белого и ряд иных лиц.

В реестр иноагентов также были включены бывший депутат парламента Петербурга Максим Резник, Олег Радзинский (сын Эдварда Радзинского), бывшая ведущая «Эха Москвы» Оксана Баршева и ряд иных лиц.

Неделей ранее, 25 августа, Минюст внёс в реестр иноагентов политолога и журналиста Кирилла Рогова, а также журналистов Виталия Дымарского и Константина Эггерта. Ранее в августе 2023 года в перечень иноагентов также были включены писательница Линор Горалик, публицист Андрей Пионтковский, экономист Андрей Илларионов и ряд иных лиц.