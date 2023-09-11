Москва, 11 сентября, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Полная остановка притока долларов и евро в Россию маловероятна, поскольку западные страны не включают в свои санкционные списки производственный сектор, заявил 11 сентября глава ВТБ Андрей Костин.

Официальное интернет-представительство президента России Андрей Костин

Западные страны продолжают покупать в России нефть, газ и иные продукты, а власти ЕС уже не торопятся с введением новых санкций, отметил Костин в интервью РБК.

«Тут прошла информация о том, что ЕС уже не рассматривает новых санкций. Они тоже оставляют, мне кажется, это окно, потому что для них это выгодно. Они все покупают у нас сжиженный газ, нефтепродукты и так далее», — сказал глава ВТБ.

Добровольно отказываться от использования доллара и евро России не стоит, поскольку экспорт и импорт между Россией и Западом не прекращаются, отметил Костин.

Он также предположил, что полноценная альтернатива доллару как общемировой валюте появится лишь спустя продолжительное время. Костин напомнил, что переход от английского фунта к доллару занял около полувека.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы нет желания «угробить» доллар. США сами перестают обеспечивать такую его роль, которая была приемлема для всех, отметил министр.

По данным ВЦИОМ, в июле 2023 года доля граждан России, использующих доллар для хранения сбережений, снизилась почти вдвое, с 11% до 6%. На сегодняшний день экономически обоснованной причины переводить активы в валюту нет, но если всё-таки есть желание диверсифицировать сбережения, то стоит присмотреться к юаню, отмечала в беседе с корреспондентом ИА Регнум доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.