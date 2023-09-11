Москва, 11 сентября, 2023, 13:32 — ИА Регнум. В школах России 11 сентября прошёл традиционный урок «Разговор о важном», на этот раз со школьниками обсуждали тему: «Там, где Россия». Об этом сообщается на сайте razgovor. edsoo.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что целью данного урока является развитие интереса школьников к изучению России, её природы, истории, культуры, формирование потребности к путешествиям по родному селу, посёлку, городу, региону, стране. Партнёром занятия является Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество».

В ходе урока школьники имели возможность обсудить личный опыт, связанный с их путешествиями и поездками с родными. Им был показан видеоролик «Россия. Виртуальное путешествие: от Баренцева до Японского моря за 8 минут», в котором представлены интересные и уникальные, природные и географические объекты России.

На уроке школьники также узнали, в чём заключается уникальность России.

«Уникальность нашей страны и в её географическом положении: разнообразные природные зоны (от арктических пустынь и тундры до степей и влажных субтропиков), разнообразие растений и животных, многообразный рельеф (высочайшая гора Европы — Эльбрус, обширная Каспийская низменность). Все это можно встретить на территории нашей страны! Но главное достояние нашей страны — это люди, которые изучают и исследуют ее природу, культуру, ценят ее туристический потенциал, сохраняют и приумножают природные, культурные богатства», — указано в сценарии урока.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 1 сентября, в День знаний, провёл открытый урок «Разговор о важном», в котором приняли участие 30 школьников с выдающимися достижениями в учёбе, победители международных олимпиад и конкурсов, участники проектов «Движения Первых» и платформы «Россия — страна возможностей». Путин свободно делился со школьниками собственными взглядами, а также впервые рассказал личные истории из жизни своей семьи.

Также президент признался, что его вдохновляет особая внутренняя культура народа, частью которого он горд быть. Он рассказал о письме деда, адресованном сыну (дяде главы государства) и написанном на фронте. Отец и сын обращались друг к другу на «вы», отметил Владимир Путин, назвав это проявлением глубочайшей внутренней культуры «у простого деревенского человека».