Амстердам, 11 сентября, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Россия фактически уже является победителем в конфликте с США и НАТО, в то время как Евросоюз во многом проиграл. Об этом 11 сентября заявил депутат нидерландской партии «Форум за демократию» (FVD), депутат Европарламента Марсель де Грааф в соцсети X.

ИА REGNUM Россия

«Фактически Россия уже является большим победителем в этом конфликте с США/НАТО: дедолларизация, расширение влияния России повсюду, кроме Запада, растущая экономика, устойчивость к западным санкциям», — написал он.

Также депутат отметил, что ЕС уже является проигравшим, о чём говорят экономический спад, самоубийственные санкции, деиндустриализация, превращение в американскую марионетку.

Как сообщало ИА Регнум, экс-разведчик армии США Скотт Риттер заявил, что Запад понял неминуемость победы России на Украине. По его словам, западные страны из-за этого хотят минимизировать её результаты. Эксперт отметил, что в НАТО недооценивали Россию, когда готовили контрнаступление ВСУ, но грамотная оборона, дисциплина и отвага российских бойцов спустили альянс с небес.