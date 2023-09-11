Москва, 11 сентября, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Женщина умерла после того, как съела арбуз, купленный у станции метро «Спортивная» в Москве, сообщили 11 сентября в экстренных службах.

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По словам источника ТАСС, арбуз 47-летняя женщина купила в субботу вечером. После того как она съела его, ей стало плохо, появилась рвота. К утру состояние ухудшилось, прибывшие медики спасти её не смогли.

Точная причина смерти будет установлена после проведения медицинской экспертизы. Предварительно, добавил представитель экстренных служб, женщина умерла в результате отравления арбузом.

Как передавало ИА Регнум, в Курской области девушка умерла после отравления шаурмой. Как установили следователи, днём 6 сентября девушка в городе Льгов купила шаурму в киоске, а когда съела, почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. Медики доставили пострадавшую в больницу, где она умерла. Кроме того, ещё девять человек, купившие шаурму в том же киоске, обратились за медицинской помощью.

В конце августа в одном из кафе в Москве произошло массовое отравление посетителей, которые ели шаурму и курицу гриль. В больницы обратились 53 человека, в том числе двое детей. Из них 42 пострадавших госпитализировали. Медики выявили сальмонеллёз у 20 отравившихся. По этому делу задержали троих женщин. Двух из них отправили под стражу, одну — под домашний арест.