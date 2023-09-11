Москва, 11 сентября, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Монумент советскому государственному деятелю Феликсу Дзержинскому открыли на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки (СВР) России в московском районе Ясенево. В церемонии принял участие директор СВР Сергей Нарышкин.

Пресс-служба Президентской библиотеки Феликс Дзержинский

Нарышкин отметил, что Дзержинский мечтал создать будущее, основанное на принципах добра и справедливости, и остался до конца верен своим идеалам. Установленная скульптура — уменьшенная копия знаменитого памятника Дзержинскому, который был установлен на Лубянской площади в 1958 году.

«По нашей просьбе талантливый московский скульптор Владимир Иванов проделал большую и кропотливую работу, чтобы максимально точно воспроизвести образ рыцаря революции, созданный ранее выдающимся советским скульптором Евгением Викторовичем Вучетичем», — приводит ТАСС слова Нарышкина.

Феликс Дзержинский — советский государственный деятель, основатель и первый председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии при Совете народных комиссаров РСФСР. В 1958 году ему открыли памятник на одноимённой площади (с 1990 года — Лубянская площадь). В 1991 году во время событий «Августовского путча» участники протестов попытались снести монумент. После этого столичные власти приняли решение о демонтаже. Скульптуру перенесли в Парк искусств около здания Центрального дома художника на Крымском Валу, где находятся другие памятники советской эпохи.