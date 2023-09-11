Екатеринбург, 11 сентября, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Велосипедист, подозреваемый в убийстве 16-летней школьницы в Каменске-Уральском, может быть причастен к другим похожим преступлениям. Так считают следователи, сообщает 11 сентября РИА Новости.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

Тело школьницы, пропавшей 8 августа, нашли в небольшом овраге недалеко от дорожки, которая пролегает вдоль лесопарковой зоны. Школьница возвращалась домой после поездки в Екатеринбург и по пути отправляла сообщения с мобильного телефона, но возле тела его не нашли.

По предварительной версии, девочка умерла после употребления какого-то вещества. Однако позднее в Сети появились видеозаписи, на которых школьницу преследовал мужчина на велосипеде. Им оказался 35-летний рабочий Синарского трубного завода Эдуард Г., сначала его разыскивали как важного свидетеля.

В областном ГУ МВД рассказали, что оперативникам пришлось сутки сидеть в засаде, чтобы задержать мужчину. У него изъяли велосипед, одежду и другие важные вещдоки. Задержанному предъявили обвинения в убийстве девочки и краже смартфона.

Велосипедист сознался только в краже. По его словам, он видел, как девочка внезапно упала в лесу, а он лишь забрал её телефон и позднее закопал, не сумев разблокировать. Точную причину смерти девочки установит судебно-медицинская экспертиза.

По словам знакомых, Эдуард Г. — человек замкнутый, он стал выпивать несколько лет назад, после развода. Есть основания подозревать его в причастности к другим преступлениям. Так, одна из местных жительниц рассказала, что однажды ночью мужчина стал преследовать её на велосипеде.

«Он ехал навстречу по противоположной стороне. Увидев меня, резко развернулся и тихонько двинулся следом. Хорошо, что я уже была у дома — свернула во двор», — сказала женщина.

На период расследования мужчина помещён в СИЗО. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы в случае, если его вина будет доказана.

Как сообщало ИА Регнум, 16-летняя девочка, найденная мёртвой в Каменске-Уральском, незадолго до смерти написала в Telegram: «Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня». После того, как её отец обвинил местных следователей в волоките, дело было передано в областное управление СКР.