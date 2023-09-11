Москва, 11 сентября, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Материальные трудности — это не единственная проблема, из-за которой российские женщины не рожают детей. Об этом корреспонденту ИА Регнум 11 сентября заявил Александр Синельников, профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

Иван Шилов ИА REGNUM Убыль населения

Ранее гендиректор ВЦИОМ Константин Абрамов заявил, что почти 40% россиянок отказываются от рождения детей в ближайшие пять лет из-за неудовлетворительного материального положения и жилищных условий.

Синельников согласился, что на сегодняшний день есть немало социологических опросов, которые показывают, что многие люди называют именно материальное положение как мотив и причину нежелания заводить детей в ближайшие два-три года. Но в то же время он обратил внимание на исследование Росстата, проведённое в 2022 году и посвящённое репродуктивным планам населения. В частности, граждан РФ спрашивали, сколько детей (включая уже имеющихся) хотели бы они иметь, если бы у них для этого были все необходимые условия.

«И выяснилось, что даже при наличии всех условий то число детей, которое хотят иметь респонденты, значительно меньше того, которое необходимо для простого замещения поколений», — сказал Синельников.

Социолог подчеркнул, что, хотя многие люди откладывают рождение детей из-за материальных трудностей, не стоит думать, что если эти проблемы будут решены, то рождаемость сильно вырастет и достигнет такого уровня, который остановит убыль населения в стране.

По его словам, сложившаяся в России демографическая ситуация связана с не только с уровнем жизни — например, в некоторых богатых западных странах ситуация с рождаемостью не лучше, чем в РФ, а в некоторых существенно хуже.

«Скажем, у нас естественная убыль населения идёт с 1992 года, а в Германии — 50 с лишним лет», — призвал не забывать демограф.

Он обратил внимание на то, что в России появляется всё больше людей, которые принципиально вообще не хотят иметь детей. И опросы показывают, что значительная, а порой и большая часть населения их за это не осуждает.

«Всё больше людей не хотят осложнять себе жизнь появлением ребёнка и заботой о нём в течение длительного времени, пока он не станет взрослым и самостоятельным», — констатировал Синельников.

Также он рассказал, что падение рождаемости — это одно из проявлений кризиса семьи как социального института, кризиса законного брака. Синельников уточнил, что семья может быть создана и на другой основе — например, не на основе законного брака, а на основе так называемого «гражданского», которым в России называют незарегистрированные отношения, предпочитая такую формулировку не очень симпатичному слову «сожительство».

«Есть много социологических данных, которые показывают, что в «гражданских браках» рождается гораздо меньше общих детей на одну пару, чем в законных парах. Огромная часть пар, живущих в «гражданском браке», детей вообще не заводят. Опросы показывают, что много людей считают такие отношения менее обязывающими, чем брак законный», — заявил Синельников.

В некотором смысле получается, что отказ от регистрации брака — это то же самое, что отказ от рождения детей.

Кроме того, соцопросы свидетельствуют, что «гражданские браки» в несколько раз чаще, чем законные, являются повторными. Иными словами, в эти отношения вступают люди, которые уже обожглись в законном браке.

«Законный брак закончился разводом, и нового они не хотят. Потому что в случае развода в законном браке можно потерять имущество и лишиться жилья», — объяснил учёный.

Впрочем, в прочности законных браков тоже есть сомнения.

Синельников рассказал, что он и его коллеги проводили большой опрос, который показал, что подавляющее большинство людей в наше время считают вполне уважительной причиной для развода (даже в семье с детьми) только то, что муж разлюбил жену или жена разлюбила мужа. Причём развод по такой причине может произойти и реально происходит в очень многих случаях, когда других причин для этого развода нет.

И если нельзя застраховаться от самого факта распада семья, то надо застраховаться от последствий.

«Как рассуждает замужняя женщина, имеющая одного ребенка, независимо от того, как она или её муж зарабатывает? Она рассуждает так: «Если муж от меня уйдёт и я останусь с одним ребёнком, то одного я смогу поднять, вырастить и воспитать и без отца. А если потребуется отец, то смогу найти отчима. Но если я останусь одна с тремя детьми, то найти себе нового мужа будет труднее». И осознание этого висит в воздухе. Поэтому многие ограничиваются одним ребёнком, максимум двумя», — подытожил Синельников.

Ранее Абрамов, выступая на конференции «Народосбережение в основе социально-культурного развития России», рассказал о том, что в России около 88% женщин в репродуктивном возрасте хотели бы завести ребенка при условии отсутствия ограничивающих обстоятельств. По его словам, одного ребенка хотели бы родить 12%, двух — 39%, трёх — 28%, а четырёх и более — 9%.

При этом он подчеркнул, что самая популярная причина для отказа от заведения детей — материальное положение. На него ссылаются 39%. Порядка 38% сетуют на отсутствие стабильности. При этом 37% россиянок репродуктивного возраста отмечают, что у них уже есть дети.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам президента России Владимира Путина, положение дел с рождаемостью в стране остаётся сложным, поэтому нужно принять дополнительные меры для перелома демографической ситуации.

Также глава государства предложил выплачивать детское пособие независимо от дохода семьи, даже если он увеличивается.

По мнению экспертов, такое предложение президента рассчитано и на стимулирование деторождения, так как ситуация с демографией в России сейчас не самая радужная.

До этого правительство РФ призвало наделять статусом многодетной семьи все семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми. Однако в Госдуме эту идею не поддержали сославшись на то, что в противном случае есть риск получить снижение роста рождаемости вместо его увеличения.