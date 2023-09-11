Арзамас, Нижегородская область, 11 сентября, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Вспышка кори зарегистрирована в Арзамасском районе Нижегородской области, заболели 93 человека, сообщила 11 сентября пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области организованы мероприятия по локализации очага групповой заболеваемости корью в Арзамасском районе Нижегородской области», — сказано в сообщении.

Источником инфекции, по данным службы, стал ребёнок, который прибыл из другого региона в деревню Малое Туманово. На текущий момент в очаге зарегистрировано 93 случая заболевания. Заболевшие не были привиты против кори.

«Специалистами проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Определен круг контактных лиц, проводится иммунизация по эпидемическим показаниям. По состоянию на 11 сентября против кори привито почти 400 человек», — отметили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, 6 сентября в краснодарском управлении Роспотребнадхора сообщили, что количество заболевших корью в регионе выросло в два раза по сравнению с концом мая. Так, число заболевших корью возросло до 143 человек, большая часть заболевших — дети.

9 августа стало известно о выявлении кори у троих работников рынка «Садовод» в Москве. После этого прививки от заболевания сделали около 700 сотрудникам рынка.

Днём ранее в Забайкальском крае у пяти человек заподозрили заражение корью. Случаи зафиксировали в Чернышевском районе. Специалисты оперативно развернули необходимые противоэпидемические мероприятия, пациентов доставили в краевую клиническую инфекционную больницу и изолировали.

Корь — очень заразное, острое инфекционное, вирусное заболевание, путь передачи заболевания — воздушно-капельный. Корь может нанести вред органам дыхания и центральной нервной системе человека. Наиболее подвержены риску заболеть с серьёзными осложнениями дети раннего возраста. Самым эффективным методом профилактики заболевания является вакцинация: 97% вакцинированных не заболевают корью вообще.