Владивосток, 11 сентября, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Сбербанк объявил финансовые итоги за 8 месяцев 2023 года. За этот период банку удалось заработать почти 1 трлн рублей, сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Герман Греф

«С начала года мы заработали 999 млрд руб. чистой прибыли при рентабельности капитала выше 25%», — отметил Греф.

По словам топ-менеджера, кредитный портфель вырос почти на 18% с начала года, при этом в августе, несмотря на отпускной сезон, клиентская активность осталась на высоком уровне. «Сильный рост кредитного портфеля был сбалансирован привлечением клиентских средств. «Сбер» увеличил ставки по вкладам — так, максимальная ставка поднялась до 12%. В результате средства физических лиц выросли почти на 2% за прошедший месяц», — подчеркнул он.

При этом бизнес «Сбера» на данный момент растет лучше прогнозов самого банка. «Мы идем к тому, чтобы закончить год лучше наших прогнозов по рентабельности (текущий прогноз ROE >22%)», — добавил Греф.

Инвестиционный стратег «Арикапитал» Сергей Суверов считает, что результаты «Сбера» демонстрируют его лидирующие позиции в банковской системе.

«Уверенный рост финансовых показателей сочетается с увеличением технологичности и клиентоориентированности. То, что прибыль вплотную приблизилась к 1 триллиону рублей, формирует базу для рекордных дивидендов и дальнейшего роста капитализации», — заявил он.

Главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян отметила, что акции «Сбера» продолжают быть наиболее востребованными среди широких групп инвесторов.

«Финансовые результаты «Сбера» являются тем более впечатляющими, если мы будем учитывать минимальное влияние единоразовых факторов вроде переоценки финансовых инструментов или валютной переоценки», — сказала она. По мнению эксперта, принимая во внимание то, что Сбербанк смог выйти на положительную траекторию финансового результата ещё во втором полугодии 2022 года и способен работать в условиях давления на процентную маржу, можно ожидать высоких показателей по рентабельности капитала и в дальнейшем, даже с учётом роста ключевой ставки и возможного повышения волатильности финансового рынка.

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота напомнил, что в 2018 году годовая прибыль всего российского банковского сектора составляла 1 трлн руб. «В этой связи прибыль «Сбера» за январь–август 2023 года соответствующего размера выглядит во многом символично. Традиционно акции «Сбера» являются одним из самых предпочтительных направлений вложений для инвесторов. Это во многом объясняется удержанием высокого уровня возврата на вложенный капитала и в условиях охлаждения рынка розничных банковских услуг, и в условиях санкций. Благодаря успешному формированию программы лояльности и системному подходу банку удаётся удерживать высокие показатели доходности без потери рыночной доли, привлекать ресурсы, не осуществляя избыточных процентных расходов. В результате акции «Сбера» остаются одними из самых инвестиционно привлекательных бумаг как в части потенциала роста курсовой стоимости, так и в контексте дивидендного дохода», — добавил он.