Владивосток, 11 сентября, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединённые Штаты на протяжении последних лет делали всё, чтобы изничтожить консульское присутствие РФ в своём государстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«У нас, в частности, вот для США визы выдаются без всяких собеседований диких, без унижения, которые американцы придумали, уж тем более без перенаправления в какие-то страны для получения виз, и это, несмотря на то, что именно американские власти на протяжении последних 5–7 лет делали всё, чтобы изничтожить наше консульское присутствие в Штатах», — заявила она, выступая на сессии Восточного экономического форума.

Дипломат напомнила, что крупнейшие консульства, крупнейшие центры были закрыты по требованию США.

Она уточнила, что, несмотря на это, американской стороне визы дают чётко, понятно, прозрачно и доброжелательно.

Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что часть членов российской делегации, направляющейся для участия в Генассамблее ООН, не получила американские визы. Он призвал власти США не повторять случай, когда визы не выдали или задержали российским журналистам, направлявшимся вместе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым для освещения мероприятий.

30 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона ответит на действия США, в случае если американские власти не выдадут визы журналистам из России для освещения мероприятий Генассамблеи ООН в сентябре. Дипломат подчеркнула, что это является грубейшим нарушением всех норм внутреннего и международного законодательства.

Рябков 26 августа отметил, что Россия готова к любому варианту развития событий с выдачей американских виз членам российской делегации и журналистам на ГА ООН. Он отметил, что действия США в этом вопросе нельзя предугадать.