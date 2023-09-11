Москва, 11 сентября, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин может встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном 13 сентября. Об этом 11 сентября сообщает Bloomberg со ссылкой на южнокорейское ТВ.

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Путин и Ким Чен Ын

Отмечается, что Ким Чен Ын, вероятно, уже выехал на поезде в Россию на встречу с Путиным, которая может пройти 13 сентября.

В предыдущий раз северокорейский лидер посещал Россию в 2019 году. Тогда Ким Чен Ын приезжал во Владивосток.

Как сообщало ИА Регнум, 9 сентября пресс-секретарь главы президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать возможность встречи Путина с лидером Северной Кореи. Он отметил, что у него нет информации на этот счёт.

Газета The New York Times 4 сентября сообщила, что Ким Чен Ын планирует посетить Россию в сентябре, чтобы встретиться с президентом России. Издание предположило, что это может быть связано с обсуждением поставок вооружений российский стороне.

В Пхеньяне 27 июля состоялась встреча министра обороны России Сергея Шойгу с Ким Чен Ыном. На переговорах они вспомнили о глубокой истории дружбы между КНДР и Россией. Шойгу также передал Ким Чен Ыну личное письмо от Путина.