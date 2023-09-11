Москва, 11 сентября, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Угроза России со стороны Польши и стран Прибалтики сохраняется, сообщил 11 сентября глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин на открытии памятника Дзержинскому в штаб-квартире ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«То, что угрозы нашей стране, нашим гражданам со стороны северо-запада (остаются) — да, это очевидно», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Нарышкин также отметил, что установленный памятник является точной, несколько уменьшенной копией знаменитого памятника, поэтому «менять направление взгляда героя этого памятника мы просто не имели права». Голова открытого памятника Дзержинскому обращена на северо-запад.

Как сообщало ИА Регнум, ранее посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что недавние шаги властей Польши невозможно классифицировать иначе как подготовку к более масштабным агрессивным действиям.

Он напомнил, что Польша объявила о планах нарастить военное присутствие на границе с Белоруссией и построить там оборонительные сооружения.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что Польша в порыве отчаяния из-за превосходства России в украинском конфликте, скорее всего, готовится напасть на Белоруссию.