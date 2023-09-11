Москва, 11 сентября, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Россия должна зеркально ответить Евросоюзу, который запретил россиянам ввозить в страны сообщества автомобили и некоторые другие категории товаров. Об этом сенатор Андрей Клишас написал 11 сентября в своём Telegram-канале.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

По словам сенатора, запрет со стороны ЕС — это «дискриминация в чистом виде на основании паспорта». Ранее в России не раз заявляли, что санкции Запада направлены против всех граждан страны вне зависимости от их убеждений и политических взглядов.

«Только ответные зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС могут повлиять на взбесившихся евробюрократов и повлиять на отмену подобных дискриминационных правил», — подчеркнул Клишас.

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября в Еврокомиссии подтвердили, что въезд на зарегистрированных в России автомобилях и ввоз некоторых вещей будет трактоваться как запрещённый импорт. Российским гражданам нельзя ввозить в страны ЕС косметику, чемоданы, мобильные телефоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены.