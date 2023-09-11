Ростов-на-Дону, 11 сентября, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Один из трёх пострадавших при нападении подростка в школе Ростовской области госпитализирован. Об этом 11 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«Папа школьницы получил ножевые ранения, его доставили в больницу. Ещё две пострадавшие — учительница и вахтёрша — получили порезы рук и от госпитализации отказались», — приводит агентство слова собеседника.

Как ранее передавало ИА Регнум, 15-летний подросток в хуторе Красный Десант Неклиновского района Ростовской области при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых. Позднее Следственный комитет сообщил, что пострадавших было трое.

Нападавшим оказался ученик 9-го класса этого же образовательного учреждения, который страдает психическим заболеванием.

Губернатор региона Василий Голубев проинформировал, что дети не пострадали при нападении подростка на школу.