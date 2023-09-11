Москва, 11 сентября, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Великобритании намного слабее Воздушно-космических сил России, так как уступают им по количеству воздушной техники в восемь раз. Об этом написала британская газета Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС России

«Парк боевых самолётов настолько мал, что будет сметён, если Великобритания вступит в войну с Владимиром Путиным», — говорится в материале.

Согласно данным издания, военно-воздушные силы Великобритании располагают 169 истребителями против 1500 российских.

В британских ВВС утверждают, что совершенство самолётов компенсирует их небольшое количество, но в отчёте министерства обороны говорится о том, что страна находится в «опасном положении», отметил автор материала.

Он также добавил, что несмотря на проблемы, в Великобритании не планируют модернизировать 30 своих «Тайфунов», при этом намерены списать их на пять лет раньше срока (в 2025 году).

Газета уточнила, что министерство обороны Великобритании, которое испытывает нехватку средств, не спешит увеличивать парк истребителей F-35B. Ожидается, что к 2025 году в распоряжении государства будет 74 самолёта, а не 138, как планировалось ранее, написал автор.

Как передавало ИА Регнум, ранее в британском комитете по обороне сообщили, что военно-воздушные силы Великобритании испытывают серьёзную нехватку боевых самолётов и не обладают достаточными резервами на случай масштабного военного конфликта. Согласно данным комитета по обороне, на данный момент на вооружении британских ВВС стоят 205 самолётов, из которых 159 истребителей и 46 транспортных самолётов. Отмечается, что увеличить боеспособность ВВС Великобритании можно в первую очередь за счёт покупки дополнительной партии американских истребителей F-35. Ранее было заказано 74 таких самолёта.

В апреле министерство обороны США сообщило, что лишь треть из американских истребителей F-35 готовы к выполнению боевых задач. В Пентагоне отметили, что основной проблемой самолёта стал дефект силовой установки. Также истребители испытывают трудности при переходе на сверхзвуковую скорость.