Москва, 11 сентября, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Новый флагманский образовательный центр «ФосАгро» готов принять студентов в Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина. Он стал двенадцатым из открытых компанией в ведущих аграрных вузах России.

Иван Шилов ИА REGNUM «ФосАгро»

Как рассказали в пресс-службе «ФосАгро», многофункциональная брендированная аудитория оснащена современными компьютерами и средствами мультимедиа. В распоряжении слушателей — учебные материалы, наглядные пособия, образцы удобрений и кормовых добавок для животных и птицы. Обустроена зона отдыха студентов, есть библиотека и места для самостоятельной работы. Рядом с лекционным залом открыта лаборатория кормов и фитолаборатория, оснащение которой позволяет вести научно-исследовательские работы.

Ожидается, что представители науки, бизнеса и органов власти будут регулярно проводить здесь лекции и практические занятия для студентов и аспирантов, а преподаватели вузов и аграрии смогут проходить в центре курсы повышения квалификации. В образовательном центре студентам будет доступен курс «От руды до еды», который включает более 350 лекций по самым разным аспектам сельскохозяйственного производства.

«Очень важно, что сотрудничество образовательных организаций Минсельхоза России с «ФосАгро» не ограничивается только открытием научно-образовательных центров, — заявил, выступая на открытии центра, заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов. — Специалисты компании участвуют в образовательном процессе, что в свою очередь позволяет увеличить долю квалифицированных специалистов с инновационным мышлением и бизнес-подходом к сельскохозяйственному производству».

По словам заместителя генерального директора ПАО «ФосАгро» по продажам, маркетингу и логистике Михаила Стёркина, в российском АПК существует гигантский потенциал роста за счёт интеграции высокотехнологичных решений. «Внедрять эти инновации будут новые кадры. Подготовка молодых специалистов, которые стремятся к внедрению инновационных, в том числе цифровых решений, — залог эффективности отрасли и ключевая задача, стоящая сегодня перед нами», — заявил он.

Стёркин подчеркнул, что «ФосАгро» еще с 2019 года тиражирует свой опыт подготовки инженерных кадров для химической и горной промышленности на сельскохозяйственный сектор. «Для учащихся аграрных вузов при поддержке Минсельхоза была разработана инновационная образовательная программа «От руды до еды». Её тематика максимально широкая: агрохимия и агрономия, растениеводство, животноводство, инновации и цифровизация сельского хозяйства, экономика, юриспруденция, ответственное земледелие, — напомнил заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» по продажам, маркетингу и логистике. — Наша цель — поделиться накопленным опытом, экспертизой и технологиями».

Напомним, ранее образовательные центры «ФосАгро» были открыты в Пензенском, Воронежском, Белгородском, Орловском, Саратовском, Кубанском ГАУ, Курской ГСХА, Рязанском ГАТУ, Уральском ГАУ, Санкт-Петербургском государственном аграрном университете и РГАУ–МСХА имени К. А. Тимирязева в Москве. До конца 2023 года планируется открытие ещё семи центров. В перспективе до 2024 года программу планируется расширить на все аграрные университеты с общим количеством слушателей в 35 тысяч человек в год, увеличив количество лекций до 500.