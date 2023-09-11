Ростов-на-Дону, 11 сентября, 2023, 10:41 — ИА Регнум. При нападении подростка с ножом в школе Ростовской области пострадали две сотрудницы учебного заведения и родственник одного из учеников. Об этом 11 сентября сообщил журналистам представитель регионального управления Следственного комитета РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«Сегодня около 8:00 15-летний подросток, находясь в одной из школ Неклиновского района, в ходе конфликта нанёс имеющимся у него ножом ранения двум сотрудницам школы, а также родственнику одного из учеников», — сказал представитель ведомства.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты, организована проверка.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 15-летний подросток в хуторе Красный Десант Неклиновского района Ростовской области при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых. Состояние получивших ранения — лёгкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь. Нападавшим оказался ученик 9-го класса этого же образовательного учреждения, который страдает психическим заболеванием.

Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что дети не пострадали при нападении подростка на школу.