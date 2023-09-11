Владивосток, 11 сентября, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Магазины Decathlon начнут открываться до конца 2023 года после завершения продажи новому владельцу, сделка по продаже активов уже одобрена правительственной комиссией. Об этом заявил заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов на полях Восточного экономического форума.

РИА Новости / Кирилл Каллиников Магазин Декатлон

Он отметил, что сделка компании Decathlon была одобрена правительственной комиссией несколько месяцев назад.

«Уже уплачен обязательный взнос в бюджет, и я думаю, что до конца этого года магазины будут открываться», — сообщил он в интервью телеканалу «Россия-24», добавив, что компания Adidas пока не представила своего покупателя, вопрос продажи активов является чувствительным для предприятий, в связи с этим многие из них на протяжении долгого времени хранят в секрете своих потенциальных партнёров и сведения о них.

По его словам, многие компании хотели бы вернуться, многие не хотят уходить и не уходят, несмотря на очень жёсткое давление со стороны как политического руководства своих стран, так и со стороны контрагентов.

Евтухов напомнил, что многие договоры по продаже российских активов заключаются предприятиями с возможностью последующего выкупа и возвращения на российский рынок.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил, что уход иностранных компаний простимулирует развитие отечественных производителей.

Он отметил, что уход западных компаний из России можно охарактеризовать фразой «не было бы счастья, да несчастье помогло». Глава государства добавил, что в 1990-е годы российский рынок был отдан иностранным производителям по очень многим направлениям деятельности. В то время по целому ряду обстоятельств было сложно или почти невозможно конкурировать с западными гигантами. По словам главы государства, в какой-то момент стало очевидным, что российскому бизнесу не хватает воздуха на собственном рыке.

Путин заявил, что большинство отечественных предпринимателей делом показали, что их интересы связаны с Россией. Он отметил, что бизнес в России активно осваивает ниши после ухода ряда зарубежных брендов. По его словам, пришло время возвращать позиции на рынке, и отечественные компании пользуются этой возможностью.