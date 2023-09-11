Москва, 11 сентября, 2023, 10:45 — ИА Регнум. С точки зрения нормальной таможенной логики запрет на въезд граждан России в ЕС со своими автомобилями и смартфонами абсолютно незаконен и является «полным беспределом». Об этом 11 сентября заявил временно исполняющий обязанности руководителя «Федеральной таможенной службы» (ФТС) Руслан Давыдов в кулуарах Восточного экономического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Таможня

«Глупость европейцев и вообще полный беспредел то, что они творят. Понимаете, это товары для личного пользования. Они приняли решение по запрету торгового оборота. Поэтому с точки зрения нормальной таможенной логики их решения абсолютно незаконны», — приводит ТАСС его слова.

Он также напомнил, что страны Евросоюза заморозили таможенное сотрудничество с Россией.

Как передавало ИА Регнум, граждане России больше не смогут въезжать в страны Евросоюза на зарегистрированных в России автомобилях и провозить некоторые вещи. Такие нововведения в санкционном законодательстве подтвердила Европейская комиссия. В ЕК пояснили, что это будет трактоваться как запрещённый импорт. Также в ЕК подчеркнули, что срок, на который ввозится автомобиль, не имеет значения. Среди транспортных средств отмечены не только легковые автомобили, но и прицепы и полуприцепы для перевозки грузов и яхты.

В июне проживающие в Европе граждане России столкнулись с ограничениями операций по своим картам и счетам в банке Revolut. Ограничения возникли из-за ужесточения требований кредитной организации к документам, подтверждающим право жить в Европе, и из-за трудностей с получением вида на жительство или долгосрочных виз.